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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет продать Мбаппе куда угодно, но не в «Реал»

13 Июня 2023 • 12:50 Комментировать

«ПСЖ» готов расстаться со своей главной звездой Килианом Мбаппе, но французская команда намерена продать его куда угодно, но не в мадридский «Реал». Об этом сообщает издание El Larguero.

Такая позиция парижской команды связана с тем, что неё очень натянутые отношения с руководством «Реала». При этом сам Мбаппе хочет перебраться именно на «Сантьяго Бернабеу» и жалеет о том, что не сделал это прошлым летом на правах свободного агента.

Мбаппе уже сообщил «ПСЖ», что не будет продлевать свой контракт, который действует до лета 2024 года. «Реал» постарается купить игрока на замену Кариму Бензема, который перебрался в «Аль-Иттихад».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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