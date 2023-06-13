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Стало известно, почему «ПСЖ» шокирован решением Мбаппе

13 Июня 2023 • 09:23 Комментировать

Стало известно, почему руководство «ПСЖ» было возмущено известием о том, что нападающий Килиан Мбаппе не собирается подписывать с клубом новое трудовое соглашение.

Как сообщил инсайдер Лоик Танзи, в Париже были шокированы решением 24-летнего форварда, поскольку последние недели вели с ним достаточно продуктивные переговоры по новому трудовому договору. Именно поэтому решение Мбаппе стало огромной неожиданностью для клуба.

Килиан ранее направил в клуб письмо, в котором заявил, что не станет активировать опцию продления на сезон-2024/2025. Таким образом, его контракт с «ПСЖ» истечет летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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