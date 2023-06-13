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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» грядёт увольнение после громкого решения Мбаппе

13 Июня 2023 • 08:17 Комментировать

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи собирается отправить в отставку Луиса Кампоса, занимающего пост спортивного директора клуба. Руководитель решил пойти на такой шаг после письма, которое клуб получил от нападающего Килиана Мбаппе. Об этом рапортует GFFN.

Владельцы парижского гранда разгневаны ситуацией вокруг главной звезды команды. Это может отразиться на будущем Кампоса.

Напомним, что Мбаппе сообщил «ПСЖ» о нежелании подписывать с клубом трудовое соглашение до 2025 года. Таким образом, форвард покинет команду в следующем году. Звездный нападающий принял решение продолжить карьеру в мадридском «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе Луис Кампос
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