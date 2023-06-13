Журналист: «Мбаппе объявил войну «ПСЖ»

Французский журналист Даниэль Риоло поделился мнением насчет ситуации вокруг нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Появилась информация, что парижский клуб выставил форварда на трансфер.

«На наших глазах разворачивается большая сага. «ПСЖ» не ожидал получить такое сообщение от Мбаппе. Это можно назвать объявлением войны. Килиан недоволен клубом и объявил об этом уже сейчас. Он больше не верит в этот проект. Будь я в руководстве клуба, то продал бы его этим летом. Нельзя оставлять футболиста, у которого последний год по контракту», - передает слова журналиста Get French Football News.

Ранее Мбаппе сообщил, что не планирует продлевать контракт с «ПСЖ» до 2025 года.