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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер - известна причина

13 Июня 2023 • 07:39 Комментировать (1)

Руководство «ПСЖ» решило расстаться со звездным форвардом Килианом Мбаппе. Как сообщил инсайдер Джейсон Берт, парижане выставили 24-летнего игрока на трансфер.

Причиной такого шага стало нежелание Мбаппе подписывать с парижским грандом новое соглашение до 2025 года. Таким образом, Килиан может покинуть команду бесплатно по завершении следующего сезона.

Ранее сообщалось, что нападающий настроен продолжить карьеру в мадридском «Реале». Испанский гранд также заинтересован в его услугах.

В минувшем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 34 поединка, забил 29 мячей и сделал пять результативных передач.

В «ПСЖ» знают, когда Мбаппе уйдёт в «Реал»

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
13 Июня 2023 в 08:36
Заколебал эта черепашка ну когда-же наконец он перейдет в Реал...
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