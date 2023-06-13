«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер - известна причина

Руководство «ПСЖ» решило расстаться со звездным форвардом Килианом Мбаппе. Как сообщил инсайдер Джейсон Берт, парижане выставили 24-летнего игрока на трансфер.

Причиной такого шага стало нежелание Мбаппе подписывать с парижским грандом новое соглашение до 2025 года. Таким образом, Килиан может покинуть команду бесплатно по завершении следующего сезона.

Ранее сообщалось, что нападающий настроен продолжить карьеру в мадридском «Реале». Испанский гранд также заинтересован в его услугах.

В минувшем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 34 поединка, забил 29 мячей и сделал пять результативных передач.

В «ПСЖ» знают, когда Мбаппе уйдёт в «Реал»