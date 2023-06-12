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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может продать Мбаппе в ближайшее время слухи

12 Июня 2023 • 23:38 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе направил в французский клуб письмо, где заявляет, что не хочет активировать опцию продления контракта до лета 2025 года, об этом сообщает L'Equipe.

Отмечается, что в руководстве столичного клуба это решение вызвало недоумение, поэтому парижане готовы продать своего лидера в ближайшее время, чтобы не потерять его бесплатно по окончании следующего сезона

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 с опцией продления на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает его в 180 миллионов евро.

В текущем сезоне он принял участие в 43 играх во всех турнирах, в которых отметился 41 забитым мячом и десятью результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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