Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе направил в французский клуб письмо, где заявляет, что не хочет активировать опцию продления контракта до лета 2025 года, об этом сообщает L'Equipe.

Отмечается, что в руководстве столичного клуба это решение вызвало недоумение, поэтому парижане готовы продать своего лидера в ближайшее время, чтобы не потерять его бесплатно по окончании следующего сезона

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 с опцией продления на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает его в 180 миллионов евро.

В текущем сезоне он принял участие в 43 играх во всех турнирах, в которых отметился 41 забитым мячом и десятью результативными передачами партнёрам по команде.