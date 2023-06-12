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«Аль-Хиляль» готов сделать Неймара самым высокооплачиваемым игроком планеты

12 Июня 2023 • 09:48 Комментировать

«Аль-Хиляль» готов побороться за трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации от журналиста Николо Скиры, команда из Саудовской Аравии якобы готова платить бразильцу 250 миллионов евро в год и сделать его самым высокооплачиваемым футболистом планеты. Если верить источнику, нападающему будет предложен контракт на три года.

Ранее сообщалось, что Неймар вполне может покинуть «ПСЖ» в это трансферное окно. Среди вариантов числились клубы из Английской премьер-лиги, включая «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, летом 2017 года «ПСЖ» заплатил за Неймара 222 миллиона евро каталонской «Барселоне». Бразилец до сих пор остаётся самым дорогим футболистом в истории.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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