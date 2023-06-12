Гальярдо может возглавить французский топ-клуб

Бывший наставник аргентинского «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Согласно сообщениям инсайдера Николо Скиры, в услугах 47-летнего специалиста заинтересован «Марсель».

Напомним, что по завершении сезона-2022/2023 с поста главного тренера провансальского клуба ушел хорват Игор Тудор. Под его руководством команда финишировала на третьем месте в турнирной таблице.

Гальярдо в настоящий момент находится в статусе безработного. Тренер покинул «Ривер Плейт» в декабре прошлого года. До этого он возглавлял уругвайский «Насьональ».