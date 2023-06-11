​Неймару предлагают огромную зарплату в Саудовской Аравии – названа сумма

В последние дни и часы слухи активно связывают «Аль-Хиляль» с Неймаром. Саудовский клуб не смог подписать Лионеля Месси, поэтому переключился на другую звезду.

Как сообщает CBS Sports, «Аль-Хиляль» предлагает Неймару зарплату в районе 200 миллионов евро в год. Таким образом, в Саудовской Аравии бразилец будет зарабатывать примерно столько же, сколько и Криштиану Роналду, который выступает за «Аль-Наср».

За трансфер Неймара «Аль-Хиляль» готов заплатить «ПСЖ» 45 миллионов евро. При этом шесть лет назад гранд Лиги 1 покупал бразильца за 222 миллиона евро. Это рекордный трансфер в истории футбола.

Саудовский клуб начал переговоры с Неймаром