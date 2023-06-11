​Саудовский клуб начал переговоры с Неймаром

Звёздный нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, представители «Аль-Хиляля» в пятницу вылетели в Париж на переговоры. Сторона клуба ведёт обсуждения с лагерем игрока. С «ПСЖ» «Аль-Хиляль» пока не связывался. При этом отмечается, что гранд Лиги 1 открыт к продаже Неймара в летнее трансферное окно.

Стоит сказать, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории футбола. В 2017 году за трансфер бразильского форварда «ПСЖ» заплатил «Барселоне» невероятные 222 миллиона евро.

Напомним, что «Аль-Хиляль» ранее пытался подписать Лионеля Месси, но аргентинец выбрал «Интер Майами».