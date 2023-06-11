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Чемпионат Франции. Лига 1

Анри: «Многие говорят, а я ещё ни с кем не говорил»

11 Июня 2023 • 16:36 Комментировать

Легендарный французский бывший нападающий Тьеррпи Анри прокомментировал слухи о том, что он может стать помощником немецкого специалиста Юлиана Нагельсманна, которого прочат в наставники «ПСЖ». По словам Анри, пока преждевременно говорить о таком сценарии.

- Многие говорят обо мне, а я , между тем, еще ни с кем не говорил. А слухи распускаются, - цитирует слова Анри итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что предыдущим тренером парижского клуба был Кристоф Галтье, но он проработал в нем лишь один сезон. При нем клуб выиграл чемпионат Франции, но снова не преуспел в Лиге чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Тьерри Анри
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