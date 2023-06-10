​Агуэро встал на защиту Месси

Известный в прошлом футболист Серхио Агуэро встал на защиту своего хорошего друга – Лионеля Месси. Агуэро считает, что период Месси в «ПСЖ» не был провальным.

«Если брать топ-5 лиг и Лигу чемпионов, то только два игрока достигли 20 голов и 20 голевых передач – Месси и Винисиус. Лео также является лучшим ассистентом Лиги 1.

За два сезона Месси дважды становился чемпионом и выиграл Суперкубок. Но то, что Лео показывает на поле, выходит за рамки статистики. Думаю, нужно правильно оценивать его период в «ПСЖ», - сказал Агуэро Stake.

Напомним, что Лионель Месси продолжит карьеру в «Интер Майами».