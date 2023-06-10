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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «Монпелье» высказался о будущем Ваи

10 Июня 2023 • 16:50 Комментировать
Реймс
1:3
Монпелье
окончен

Президент «Монпелье» Лоран Николлен высказался о будущем нападающего «паладинов» Элье Ваи.

«Его агент ведет переговоры с четырьмя или пятью крупными клубами. Мы знаем, что ему очень нравится «Арсенал», — заявил руководитель клуба французской Лиги 1, чьи слова приводит известный журналист Фабрицио Романо. Ранее сообщалось об интересе итальянских «Ювентуса» и «Милана» к персоне нападающего.

Напомним, что в нынешнем сезоне Ваи забил 19 голов в 33 матчах «Монпелье» в рамках чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего нападающего в 25 миллионов евро.
 

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Монпелье трансферы футбола - лето 2023 Элье Ваи Лоран Николлен
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