Неймар может продолжить карьеру за пределами Европы

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар может покинуть Европу. У 31-летнего форварда есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

Согласно данным журналиста Экрема Конура, в услугах звездного южноамериканца заинтересован «Аль-Хиляль», который не смог подписать Лионеля Месси. После срыва трансфера аргентинца саудовский клуб переключил свое внимание на Неймара.

Бразилец выступает за парижский гранд с августа 2017 года. Срок трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Неймара в 70 миллионов евро.