Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-вратарь сборной Аргентины: «Уверен, Месси поднимет уровень МЛС» эксклюзив

09 Июня 2023 • 21:09 Комментировать

Бывший голкипер сборной Аргентины Роберто Бонано поделился мнением о решении Лионеля Месси перебраться в «Интер Майами».

Лео принял решение, и со всей своей карьерой и достижениями, которые у него есть, он счёл, что это лучшее, что он мог выбрать на данный момент. Я думаю, что он ценил не только спортивную или экономическую тему, но и нечто большее на личном и семейном уровне. Может быть, какие-то перспективы на будущее.

Зная его конкурентоспособный характер, я не сомневаюсь, что он поднимет уровень своего клуба и МЛС. Я рад, если это сделает его счастливым, он человек, который этого заслуживает, и образцовый спортсмен, куда бы он ни пошел. А мы в Аргентине обязательно будем следить за его успехами и болеть за его новый клуб», – заявил Бонано в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Интер Майами Роберто Бонано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
21:37 · Франция. Лига 1
Неймар рассказал, что думает о переходе Месси в «Интер Майами»
21:29 · Франция. Лига 1
Анри прокомментировал слухи о назначении в «ПСЖ»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Экс-аналитик «Ливерпуля» Грэм: Мбаппе — лучший в Европе, но «мерсисайдцы» не могут его подписать
21:16 · Италия. Серия А
Аллегри хотел оставить Милика в «Ювентусе»
21:09 · Франция. Лига 1
Экс-вратарь сборной Аргентины: «Уверен, Месси поднимет уровень МЛС» эксклюзив
20:59 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» отказалась от Неймара – названы причины слухи
20:37 · Франция. Лига 1
​Состояние вратаря «ПСЖ» Рико ухудшилось
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Реал» сомневается в необходимости покупки Кейна слухи
18:21 · Италия. Серия А
«Ювентус» не будет выкупать Милика слухи
17:50 · Англия. Премьер-лига
​Президент «ПСЖ» помогает шейху купить «Манчестер Юнайтед» 1
17:10 · Франция. Лига 1
Агент: Головин настроен полностью отработать свой контракт с «Монако»
14:28 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет подписать известного вратаря
14:06 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не продаст Мбаппе этим летом
13:42 · Франция. Лига 1
Месси и Головин - в числе лучших плеймейкеров Лиги 1
07:39 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «ПСЖ»: «У Месси не всё в порядке с головой»
Все новости
Рекомендуем