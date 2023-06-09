Бывший голкипер сборной Аргентины Роберто Бонано поделился мнением о решении Лионеля Месси перебраться в «Интер Майами».

Лео принял решение, и со всей своей карьерой и достижениями, которые у него есть, он счёл, что это лучшее, что он мог выбрать на данный момент. Я думаю, что он ценил не только спортивную или экономическую тему, но и нечто большее на личном и семейном уровне. Может быть, какие-то перспективы на будущее.

Зная его конкурентоспособный характер, я не сомневаюсь, что он поднимет уровень своего клуба и МЛС. Я рад, если это сделает его счастливым, он человек, который этого заслуживает, и образцовый спортсмен, куда бы он ни пошел. А мы в Аргентине обязательно будем следить за его успехами и болеть за его новый клуб», – заявил Бонано в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».