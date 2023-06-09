​Состояние вратаря «ПСЖ» Рико ухудшилось

В конце мая вратарь «ПСЖ» Серхио Рико получил серьёзную травму головы. Сообщалось, что 29-летний испанец был госпитализирован в результате падения с лошади.

В среду появилась информация о том, что Рико стало лучше. Впрочем, теперь в прессу снова поступают плохие новости – состояние испанского футболиста ухудшилось. Врачи снова ввели Серхио в искусственную кому.

Как известно, из-за госпитализации Рико «ПСЖ» отказался от торжеств в честь чемпионства после последнего матча в сезоне.

В сезоне 2022/2023 Серхио Рико на поле не выходил. Основным голкипером «ПСЖ» является Джанлуиджи Доннарумма.