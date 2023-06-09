Агент: Головин настроен полностью отработать свой контракт с «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о будущем своего клиента.

«У Саши контракт с «Монако», и он настроен полностью его отработать, проявлять себя в составе этой команды. Остальное будет решать руководство клуба», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

В минувшей кампании 27-летний российский хавбек забил восемь мячей и стал автором восьми результативных передач в 45 матчах во всех турнирах. Трудовой договор Головина с «Монако» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что по итогам сезона футболист попал в топ-7 лучших плеймейкеров Лиги 1. Первую строчку в рейтинге занял экс-игрок «ПСЖ» Лионель Месси.