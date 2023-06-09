Месси и Головин - в числе лучших плеймейкеров Лиги 1

Аналитики портала 90min представили рейтинг лучших плеймейкеров сезона чемпионата Франции. В топ-7 попал российский полузащитник Александр Головин, выступающий за «Монако». Первое место в рейтинге занял аргентинец Лионель Месси, который на днях покинул «ПСЖ» и перешел в американский «Интер Майами».

Топ-7 лучших плеймейкеров сезона Лиги 1: Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»), Энцо ле Фе («Лорьян»), Бенжамен Буриго («Ренн»), Реми Кабелла («Лилль»), Мухаммед Чам Сарачевич («Клермон»), Анхель Гомес («Лилль»), Александр Головин («Монако»).

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Александр принял участие в 34 поединках, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач.