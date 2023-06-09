Экс-игрок «ПСЖ»: «У Месси не всё в порядке с головой»

Бывший полузащитник сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен подверг критике аргентинского нападающего Лионеля Месси, покинувшего парижский коллектив в статусе свободного агента.

«Помните момент, когда Месси покинул тренировку команды? Причиной была не травма, как заявили в клубе, а то, что Лионелю надоели требования во время занятия. У него не все в порядке с головой, поэтому он ушел с тренировки. Это показывает, насколько он уважает тренерский штаб и своих партнеров. Месси просто не захотел приспосабливаться», - передает слова Ротена RMC Sport.

Напомним, что 35-летний аргентинец продолжит карьеру в МЛС. Он подписал контракт с «Интер Майами».