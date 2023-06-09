Дюгарри раскритиковал Месси

Экс-форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри выразил недовольство словами Лионеля Месси о периоде карьеры в «ПСЖ». 35-летний аргентинец заявил, что провел два нелегких года в парижском гранде.

«Слова Месси мне непонятны. Это было некрасиво. Зачем говорить о том, что ты недоволен, во время прощания? Как он мог произнести такую ерунду? Если ты говоришь такое, то хотя бы приведи весовые аргументы. Я уже устал от футболистов, которые думают только о себе», - передает слова Дюгарри 90min.

Месси покинул парижский гранд на правах свободного агента. Лионель перешел в американский клуб «Интер Майами».