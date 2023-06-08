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Чемпионат Франции. Лига 1

Анри в «ПСЖ» не будет

08 Июня 2023 • 18:55 Комментировать

Тьерри Анри не войдёт в тренерский штаб «ПСЖ». Об этом на своих страницах рассказывает издание L’Equipe.

По данным источника, при обсуждении кандидатуры Нагельсманна действительно фигурировала фамилия Анри, однако в конечном итоге руководство «ПСЖ» не имеет уверенности в этом, что такой дуэт будет успешным.

Ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсманн может стать главным тренером «ПСЖ», а Тьерри Анри – его ассистентом. Оба специалиста сейчас находятся без работы. Нагельсманн ушёл из «Баварии» весной, а Анри – из штаба сборной Бельгии зимой.

Есть информация, что Нагельсманн становится всё ближе к назначению в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Тьерри Анри Юлиан Нагельсманн
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