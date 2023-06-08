Нагельсманн всё ближе к «ПСЖ»

Немецкий тренер Юлиан Нагельсманн становится всё ближе к тому, чтобы возглавить «ПСЖ». Как сообщает на своём сайте известный журналист Джанлука ди Марцио, между грандом Лиги 1 и Нагельсманном имеются положительные контакты. Их инсайдер оценивает как «шаги вперёд».

Напомним, что Юлиан Нагельсманн потерял работу в конце марта. Тогда решение о расставании с молодым специалистом внезапно приняла «Бавария», где Нагельсманн трудился с лета 2021 года.

На днях появилась информация об отставке Кристофа Галтье с поста рулевого «ПСЖ». Правда, подтверждения эта информация до сих пор не получила.