Раскрыты трансферные планы «ПСЖ»

Лето – лучшее время для трансферов. В «ПСЖ» в ближайшие недели намечается достаточно серьёзная перестройка состава. Из команды уже ушёл Лионель Месси, плюс уехать из Парижа могут и другие исполнители.

По данным L’Équipe, «ПСЖ» рассчитывает подписать как минимум семь новых футболистов. Отмечается, что 60 миллионов евро из трансферного бюджета пойдут на трансфер полузащитника Мануэля Угарте из лиссабонского «Спортинга». По этой причине гранд Лиги 1 ориентируется на свободных агентов.

Ранее появилась информация о том, что «ПСЖ» в летнее трансферное окно рассчитывает продать звёздного Неймара.