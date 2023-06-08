Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».

- Как вам новость про переход Месси «Интер Майами»?

- Для меня это неожиданность. И не только для меня, думаю. Но я был еще больше удивлен, когда он ушел из «Барселоны», и сегодняшние новости не перекроют того события. Американским клубом владеет Бекхэм, может быть переход связан с этим. Считаю, что деньги не играли роли в таком решении Месси. Потому, что если бы они играли первостепенную роль, то аргентинец уехал бы по направлению Роналду и Бензема.

- Какого развития событий в карьере Месси ждали вы?

- Я думал, он вернется в «Барселону». Именно там он должен завершать карьеру. Хотя футбольный мир настолько перевернулся, что порой просто ничего не понимаешь.

- Месси сказал, что «Барселона» не все сделала для его возвращения, что есть люди, которые не хотят его видеть в этой команде. Как можно трактовать такое заявление?

- Я хотел бы узнать фамилии тех, кто не захотел видеть Месси в «Барселоне». Вспоминаю, как Месси уходил в Париж. Многие говорили, что он уже ничего не будет там показывать. А он в 36 лет один из лучших бомбардиров и ассистентов лиги. Мне будет интересно посмотреть на его игру в Америке. Может быть, он захотел каких-то других ощущений. Но он где-то говорил, что рано или поздно все равно вернется в «Барселону».

- Верите, что Месси еще вернется в «Барселону» в каком-то качестве?

- Да, верю. У него два родных места: Аргентина и Барселона. Человек всегда хочет возвратиться на родную землю. А для Барселоны, это, можно сказать, тоже родина.

- Как думаете, у Месси есть какие-то амбиции в американском клубе?

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- Я посмотрел на этот клуб, они, по-моему, даже в плей-офф не попадают. У них там такая система чемпионата. Будет интересно теперь.

- Была информация, что после подписания Месси билеты на матчи «Интер Майами» подорожали в 16 раз. Будет ажиотаж из-за приезда Месси?

- Сейчас там все подорожает. И все сразу буде раскупаться. Мы же видели, что пришел Роналду в «Аль-Наср», и за два дня было продано какое-то огромное количество его футболок. У людей за десять лет таких продаж не было. И с Месси будет так же.

- А вообще какой трансфер в мировом футболе в начале лета вас больше всего удивил?

- Никакой. Рано или поздно все к этому приходят. Ну сколько лет мог еще играть Ибрагимович? Когда-то он тоже должен уйти. Бензема больше десяти лет играл в «Реале». Он правильно делает, что уезжает на такие большие деньги. Я бы пешком из Москвы пошел, если у меня был такой вариант. Ди Мария ушел из «Ювентуса». Он, кстати, большой друг Месси, и я не удивлюсь, если он захочет к нему присоединиться. То есть пока сенсаций для меня нет.

- Как думаете, почему мировые звезды уезжают из Европы: Роналду, Бензема, Месси? Все упирается в деньги?

- Конечно, тут только деньги. Если тебе 36 лет, сколько ты еще поиграешь? Тело уже не слушается, мышцы не работают. Когда предлагают такие деньги, люди уходят. Меня в какой-то мере удивляет, что клубы берут таких звезд за огромные деньги, но почему-то не спешат приглашать молодые таланты, которые стоят в разы дешевле.

- На таких игроков болельщики не пойдут и в таких объемах их футболки не купят.

- Понятно, что это бизнес, и переход звезд отбивается. Но логика тоже должна быть. Зачем платить 200 млн, если молодой тоже может по 25 мячей забивать?

Елена Григорьевская