Зидан ответил на предложение «ПСЖ»

Всё идёт к тому, что летом «ПСЖ» сменит главного тренера. На днях в прессе появлялась информация об отставке Кристофа Галтье, но пока что она не подтвердилась.

По данным Le Parisien, недавно «ПСЖ» связывался с Зинедином Зиданом и предлагал ему должность главного тренера команды. Впрочем, 50-летний француз на предложение из Парижа ответил отказом.

Напомним, что Зинедин Зидан находится без работы уже два года после ухода из «Реала». В своё время Зидана активно связывали со сборной Франции, однако Дидье Дешам после чемпионата мира – 2022 продлил свой контракт.

Ранее сообщалось о переговорах «ПСЖ» с Юлианом Нагельсманном.