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Чемпионат Франции. Лига 1

Зидан ответил на предложение «ПСЖ»

08 Июня 2023 • 14:58 Комментировать

Всё идёт к тому, что летом «ПСЖ» сменит главного тренера. На днях в прессе появлялась информация об отставке Кристофа Галтье, но пока что она не подтвердилась.

По данным Le Parisien, недавно «ПСЖ» связывался с Зинедином Зиданом и предлагал ему должность главного тренера команды. Впрочем, 50-летний француз на предложение из Парижа ответил отказом.

Напомним, что Зинедин Зидан находится без работы уже два года после ухода из «Реала».  В своё время Зидана активно связывали со сборной Франции, однако Дидье Дешам после чемпионата мира – 2022 продлил свой контракт.

Ранее сообщалось о переговорах «ПСЖ» с Юлианом Нагельсманном.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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