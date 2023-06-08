Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».

- Как вам новость про переход Месси в «Интер Майами»?

- Он еще туда не перешел официально. Понятно, что на такого игрока огромный спрос у любых богатых клубов. Каждый хотел бы иметь такого футболиста. Ясно, что Месси не 20 лет, и он уже едет с ярмарки, но, тем не менее, в прошлом году он стал чемпионом мира, наконец-то, и на данный момент это самый звездный игрок.

- Как думаете, у Месси есть какие-то амбиции в американском клубе? Чем он его привлек?

- Понятно, что деньгами Месси уже не удивишь, но, видимо, ему столько там предложили! А так правильно делает. И он, и Роналду. Зачем отказываться от этого? Чтобы играть в «Реале», «Барселоне» или «ПСЖ» - нужно показывать товар лицом. Видимо, Лионель чувствует, что уже какие-то качества у него на пределе или потеряны, вот он и пытается уехать с глаз долой и спокойно там доиграть.

- Но Месси не раз заявлял, что хочет вернуться в «Барселону», и реально рассматривал такой вариант, но не получилось. Хотя клуб тоже был не против.

- Мне кажется, больше не он хотел, а болельщики. Я так понимаю, что, придя в «Барселону», аргентинец смог бы влиять на клуб больше, чем его президент. Нюансов полно.

- Месси действительно заявлял, что есть люди, которые не хотят его видеть в команде.

- Мы всего не знаем. Человек может говорить честно, а может где-то лукавить. Мы только можем констатировать факт. Вот перешел он в «Интер Майами», и мы можем обсуждать, зачем он это сделал. Хотя всем понятно зачем.

- Зачем? Видимо, дело не в деньгах, иначе он выбрал бы Саудовскую Аравию.

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- У него предложений было миллион. В этом нет сомнений. И я думаю, Месси пообещали очень хороший контракт.

- Но все же сейчас едут на Восток, кто хочет подзаработать денег на закате карьеры.

- Пеле заканчивал свою карьеру в Америке. Беккенбауэр тоже. Тогда они там развивали футбол, и такие имена были нужны. Сейчас там тоже полно игроков из Европы и Южной Америки.

- Пишут, что после подписания Месси билеты на матчи «Интер Майами» подорожали в 16 раз. Там будет бум из-за приезда Лионеля?

- Конечно, на него будут ходить. Все-таки это величина. На данный момент это сильнейший футболист последнего десятилетия.

- Верите, что Месси еще вернется в «Барселону» в каком-то качестве?

- Может быть. Авторитет у него огромный. Его там любят. Его могут взять туда, чтобы делать политику клуба. Месси в любом качестве будет там востребован и полезен.

- Тем не менее европейский чемпионат теряет очередную свою звезду. Как думаете, почему мировые звезды уезжают из Европы: Роналду, Бензема, Месси?

- Им-то уже идет четвертый десяток. Все прекрасно знают возможности этих футболистов и их потенциал.

Елена Григорьевская