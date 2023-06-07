Месси признался, что не был счастлив в «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси не стал продлевать контракт с «ПСЖ». Звёздный футболист сделал выбор в пользу «Интер Майами», о чём в среду было объявлено официально.

В широком интервью Месси высказался о двух годах, проведённых в Париже. Семикратный обладатель «Золотого мяча» признался, что не был счастлив.

«Это были два года, в течение которых я не был счастлив. Я не наслаждался собой, и это влияло на семейную жизнь. Я пропустил многое из школьной жизни своих детей, я давал им меньше уроков. Мне посчастливилось всего добиться в футболе, и сейчас я немного выхожу за рамки спорта, желая проводить больше времени с семьёй», - слова Месси приводит Mundo Deportivo.

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