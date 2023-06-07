«ПСЖ» выставил Неймара на трансфер

В «ПСЖ» рассчитывают сделать состав команды более сбалансированным. Как сообщает RMC Sport, в числе игроков, которые могут покинуть клуб в летнее трансферное окно, находится нападающий Неймар. Гранд Лиги 1 хотел расстаться с бразильцем прошлым летом, но тогда продать его не удалось. Спустя год парижане снова выставили Неймара на трансфер.

В то же время отмечается, что по финансовым причинам найти покупателя на Неймара «ПСЖ» будет сложно.

В сезоне 2022/2023 Неймар провёл за «ПСЖ» 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.

Стоит сказать, что Неймар остаётся самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за бразильца 222 миллиона евро.