Сёмин: «Головин может играть в любом европейском клубе»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин может играть в любом европейском клубе, он высококлассный футболист. Конечно, отсутствие еврокубков — серьезный аргумент в сторону ухода из «Монако», — заявил Сёмин «РБ Спорту».

Специалист отметил, что Головин провел очень хороший сезон за «Монако», он стал лидером своей команды, несмотря на неудачную концовку сезона для «монегасков».

В сезоне-2022/23 Головин забил восемь мячей и стал автором восьми ассистов в 45 матчах во всех турнирах. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2026 года.