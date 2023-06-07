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Сёмин: «Головин может играть в любом европейском клубе»

07 Июня 2023 • 17:24 Комментировать

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин может играть в любом европейском клубе, он высококлассный футболист. Конечно, отсутствие еврокубков — серьезный аргумент в сторону ухода из «Монако», — заявил Сёмин «РБ Спорту».

Специалист отметил, что Головин провел очень хороший сезон за «Монако», он стал лидером своей команды, несмотря на неудачную концовку сезона для  «монегасков».

В сезоне-2022/23 Головин забил восемь мячей и стал автором восьми ассистов в 45 матчах во всех турнирах. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Юрий Сёмин Александр Головин
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