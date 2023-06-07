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Биограф Месси назвал клуб, где будет играть Лео

07 Июня 2023 • 16:44 Комментировать (2)

Будущее Лионеля Месси остаётся горячей темой в футбольном мире. Авторитетный журналист Гильем Балаге, который ранее выступал в качестве биографа звёздного аргентинского футболиста, написал на сайте BBC о том, что Месси сделал выбор в пользу «Интер Майами».

Балаге отмечает, что контракт Месси с «Интер Майами» будет включать в себя сотрудничество с компаниями Adidas и Apple.

Журналист также пишет о том, что Месси хотел остаться в Европе, но поскольку конкретных предложений не было, ему пришлось делать выбор между «Аль-Хилялем» и «Интер Майами». 35-летний форвард предпочёл вариант в МЛС.

Отмечается, что возвращение Месси в «Барселону» оказалось невозможным.

Стало известно, где будет играть Месси

Месси просил «Аль-Хиляль» и «Интер Майами» о помощи

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Гильем Балаге Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Alex1972
07 Июня 2023 в 17:20
Биограф пропил глобус.. Хе..
Роман Мамедов
07 Июня 2023 в 16:49
спасибо лео за всё прощальным костром горит эпоха
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