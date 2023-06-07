Биограф Месси назвал клуб, где будет играть Лео

Будущее Лионеля Месси остаётся горячей темой в футбольном мире. Авторитетный журналист Гильем Балаге, который ранее выступал в качестве биографа звёздного аргентинского футболиста, написал на сайте BBC о том, что Месси сделал выбор в пользу «Интер Майами».

Балаге отмечает, что контракт Месси с «Интер Майами» будет включать в себя сотрудничество с компаниями Adidas и Apple.

Журналист также пишет о том, что Месси хотел остаться в Европе, но поскольку конкретных предложений не было, ему пришлось делать выбор между «Аль-Хилялем» и «Интер Майами». 35-летний форвард предпочёл вариант в МЛС.

Отмечается, что возвращение Месси в «Барселону» оказалось невозможным.

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