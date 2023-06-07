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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, где будет играть Месси

07 Июня 2023 • 14:32 Комментировать (1)

Всё идёт к тому, что Лионель Месси будет выступать в МЛС. Сразу несколько источников - Le Parisien и Radio Catalunya - сообщают о скором переходе 35-летнего аргентинца в «Интер Майами».

Месси мог вернуться в «Барселону», однако каталонский клуб не смог позволить себе контракт с аргентинцем по финансовым причинам. Что касается варианта с «Аль-Хилялем», то его звёздный нападающий отклонил.

Напомним, что на протяжении двух последних лет Лионель Месси выступал за «ПСЖ». В конце прошлой недели было объявлено об уходе аргентинца из французского клуба.

Лионель Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
07 Июня 2023 в 14:49
ай.. элеминтарна струсил злобный гном.. обладацель 9-ти левых зм.. больше мы про нево и не услышем патаму шта ента лига никаму не ынтеристингова.. даже ежели будут пра нево писать - нихто читать ету галиматью не будет.. А-ха-ха-ха!
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