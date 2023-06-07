Стало известно, где будет играть Месси

Всё идёт к тому, что Лионель Месси будет выступать в МЛС. Сразу несколько источников - Le Parisien и Radio Catalunya - сообщают о скором переходе 35-летнего аргентинца в «Интер Майами».

Месси мог вернуться в «Барселону», однако каталонский клуб не смог позволить себе контракт с аргентинцем по финансовым причинам. Что касается варианта с «Аль-Хилялем», то его звёздный нападающий отклонил.

Напомним, что на протяжении двух последних лет Лионель Месси выступал за «ПСЖ». В конце прошлой недели было объявлено об уходе аргентинца из французского клуба.

Лионель Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча».

Месси просил «Аль-Хиляль» и «Интер Майами» о помощи

Apple и Adidas помогли сделать предложение Месси – раскрыты детали