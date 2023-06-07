Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Лахиялов: «У Месси с «ПСЖ» был несчастливый брак» эксклюзив

07 Июня 2023 • 13:29 Комментировать

Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Пари Сен-Жермен».

- У Месси с «ПСЖ», можно так сказать, был несчастливый брак. Он принёс дивиденды парижскому клубу в плане имиджевой составляющей – был подписан контракт с одним из лучших игроков в истории. Месси же там неплохо финансово обогатился. Скорее всего, это был брак временный, по расчёту. Я думаю, Месси не заслужил того прощания, которые устроили ему болельщики «ПСЖ». Но их не обманешь: они хотели и ждали от него большего. И такое прощание оставило негативный осадок в душе Месси.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Чемпионат Франции Лига 1 Шамиль Лахиялов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
12:33 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл нового нападающего
11:58 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» решил продать двух полузащитников
09:54 · Испания. Ла Лига
В семье Месси раздор: Лионель и его жена разошлись в выборе нового клуба
06:34 · Франция. Лига 1
Алексиса Санчеса также приглашают в Саудовскую Аравию 1
02:27 · Франция. Лига 1
Стало известно, во сколько «ПСЖ» обойдётся увольнение Галтье
02:17 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Мне не кажется, что Эрнандес хочет уйти»
01:52 · Франция. Лига 1
Нагельсманн проведёт переговоры с президентом «ПСЖ» в среду слухи
01:20 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» предложил Эрнандесу более длительный контракт, чем «Бавария»
01:00 · Испания. Ла Лига
Месси близок к переходу в «Интер Майами» слухи
00:11 · Испания. Ла Лига
Инсайдер: «Месси примет решение о будущем в ближайшие часы» 1 слухи
06 Июня
22:33 · Германия. Бундеслига
Коман прокомментировал возможное назначение Нагельсманна в «ПСЖ»
21:27 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» готовы смириться с решением Месси перейти в другой клуб
20:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара слухи
20:30 · Испания. Ла Лига
Месси не доверяет «Барселоне», игрок склоняется к переезду в США
19:41 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выбирает между тремя известными тренерами
Все новости
Рекомендуем