Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Пари Сен-Жермен».

- У Месси с «ПСЖ», можно так сказать, был несчастливый брак. Он принёс дивиденды парижскому клубу в плане имиджевой составляющей – был подписан контракт с одним из лучших игроков в истории. Месси же там неплохо финансово обогатился. Скорее всего, это был брак временный, по расчёту. Я думаю, Месси не заслужил того прощания, которые устроили ему болельщики «ПСЖ». Но их не обманешь: они хотели и ждали от него большего. И такое прощание оставило негативный осадок в душе Месси.