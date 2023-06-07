«ПСЖ» решил продать двух полузащитников

Руководство французского «ПСЖ» собирается провести чистку состава в летнее трансферное окно, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Руди Галетти.

Как стало известно журналисту, парижский гранд планирует расстаться с двумя игроками средней линии. Речь идет о полузащитниках Карлосе Солере и Фабиане Руисе. Клуб готов рассмотреть предложения по этим игрокам.

Напомним, что Карлос перешел в «ПСЖ» из «Валенсии» за 18 миллионов евро, а Фабиан был приобретен у «Наполи» за 23 миллиона.

В прошлом сезоне Лиги 1 Руис провел 27 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами. У Солера аналогичная статистика, но он провел на один поединок меньше.