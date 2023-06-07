Месси выбрал новый клуб – это не «Барселона»

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси, который недавно ушел из «ПСЖ» на правах свободного агента, определился с новым местом работы. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Эрнан Кастильо.

«Лионель выбрал «Интер Майами». Это его новый пункт назначения», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

Месси последние два сезона провел во французском «ПСЖ». По завершении сезона-2022/2023 было объявлено об уходе 35-летнего аргентинца из парижского гранда.

В минувшей кампании Лионель сыграл за парижан 41 поединок, в которых отметился 21 забитым мячом и 20 голевыми передачами.

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