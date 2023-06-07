Алексиса Санчеса также приглашают в Саудовскую Аравию

Чилийский нападающий Алексис Санчес может оказаться в Саудовской Аравии после одного сезона в «Марселе», где он стал любимцем команды. Фабрицио Романо, известный итальянский журналист, сообщает о том, что Санчес получил заманчивое предложение из этой страны, которая стремится занять место недавнего Китая в смысле вкладываемых в хороших, но уже выходящих в тираж игроков.

Клуб, который предлагает немыслимые для Санчеса в Европе десять миллионов евро ежегодно - это «Аль-Фатех». Контракт предлагается по формуле 1+1 - сроком на один год с приоритетом продления еще на год, сообщает fcinter1908.it.