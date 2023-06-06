Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» выбирает между тремя известными тренерами

06 Июня 2023 • 19:41 Комментировать

Руководство «ПСЖ» рассматривает трех кандидатов на место главного тренера команды. Ранее появилась информация, что парижане отправили в отставку Кристофа Галтье.

Согласно сведениям журналистов Le Parisien, французский гранд выбирает между Юлианом Нагельсманном (безработный), Луисом Энрике (безработный) и Хаби Алонсо («Байер»). Самые большие шансы возглавить команду имеет Нагельсманн, последним местом работы которого была мюнхенская «Бавария».

Напомним, что по итогам минувшего сезона «ПСЖ» в очередной раз стал чемпионом Франции. Столичный коллектив опередил серебряного призера - «Ланс» - на одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Хаби Алонсо Луис Энрике Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
19:41 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выбирает между тремя известными тренерами
19:10 · Франция. Лига 1
У Месси появилось два новых варианта 1 слухи
18:09 · Франция. Лига 1
Нагельсманн – основной вариант для «ПСЖ» слухи
17:42 · Германия. Бундеслига
Мбаппе пытается привести форварда сборной Франции в «ПСЖ»
17:24 · Англия. Премьер-лига
«Монако» может подписать вратаря «Челси» Менди
17:04 · Италия. Серия А
«Рома» нашла нового форварда слухи
15:34 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» уволил Галтье – источник
14:25 · Италия. Серия А
Ауа станет первым летним новичком «Ромы»
14:06 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» хочет купить братьев Тюрамов
10:51 · Франция. Лига 1
Бурак Йилмаз завершил карьеру
09:28 · Франция. Лига 1
Сын Агуэро: «Месси слишком велик для «ПСЖ»
08:19 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» оформил два громких трансфера
08:06 · Франция. Лига 1
Мбаппе рассказал, кто победит в финале Лиги чемпионов
05:20 · Франция. Лига 1
Всего за пару часов после объявления об уходе Месси «ПСЖ» потерял более двух миллионов подписчиков 1
05 Июня
21:45 · Франция. Лига 1
Угарте прошёл медосмотр в «ПСЖ» слухи
Все новости
Рекомендуем