«ПСЖ» выбирает между тремя известными тренерами

Руководство «ПСЖ» рассматривает трех кандидатов на место главного тренера команды. Ранее появилась информация, что парижане отправили в отставку Кристофа Галтье.

Согласно сведениям журналистов Le Parisien, французский гранд выбирает между Юлианом Нагельсманном (безработный), Луисом Энрике (безработный) и Хаби Алонсо («Байер»). Самые большие шансы возглавить команду имеет Нагельсманн, последним местом работы которого была мюнхенская «Бавария».

Напомним, что по итогам минувшего сезона «ПСЖ» в очередной раз стал чемпионом Франции. Столичный коллектив опередил серебряного призера - «Ланс» - на одно очко.