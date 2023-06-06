Бывший нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продолжает выбирать себе новый клуб

Как утверждает издание AS, 35-летний аргентинский футболист получил новые предложения от двух ведущих европейских клубов. Напомним, что по данным СМИ, в услугах Месси заинтересованы «Барселона», «Интер» Майами и «Аль-Хиляль». Отметим, что саудовский клуб увеличил свое предложение по зарплате с 400 до 600 миллионов евро в год. Однако наиболее вероятным вариантом является возвращение футболиста в каталонский клуб.

В прошлом сезоне Месси забил 21 мяч и записал на свой счет 20 результативных передач в 41 матче с учетом всех турниров.