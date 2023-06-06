В начале недели отец Лионеля Месси сообщил о желании игрока вернуться в «Барселону». Судя по последним сообщениям, каталонскому клубу будет сложно подписать Месси этим летом. Причина всё та же – плохое финансовое положение клуба.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что Месси примет окончательное решение в ближайшее время. У него на столе лежит предложение от «Аль-Хиляля» с гарантированным заработком в 400 миллионов евро в год, а также потенциальными коммерческими доходами. Романо отмечает, что это предложение от «Аль-Хиляля» было единственным официальным.

Журналист сообщил «нехорошие новости» о Месси

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