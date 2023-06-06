«ПСЖ» уволил Галтье – источник

Кристоф Галтье был проинформирован о решении «ПСЖ» расстаться с ним. Об этом на своих страницах рассказывает Le Parisien. По данным источника, плохую новость Галтье сообщил футбольный советник парижского клуба Луиш Кампуш.

Галтье возглавлял «ПСЖ» с лета прошлого года. В этом сезоне парижанам удалось выиграть чемпионат Франции, однако в Лиге чемпионов они остановились на стадии 1/8 финала, не сумев навязать борьбу «Баварии».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что новым рулевым «ПСЖ» может стать Юлиан Нагельсманн. Немец не имеет клубной прописки после ухода из «Баварии» в конце марта.