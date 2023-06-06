Кто будет представлять Францию в еврокубках-2023/24

Во Франции завершился сезон, и теперь известны все команды, которые Лига 1 делегирует в еврокубки на будущий сезон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итоги.

Лига чемпионов

На будущий сезон Франция будет иметь трёх представителей в Лиге чемпионов, из которых два сразу попали в групповой этап, а ещё одному придётся пройти отбор. Естественно, что напрямую в главный еврокубок пробился «ПСЖ». Парижане вновь стали чемпионами и опять постараются побороться за победу в Лиге чемпионов. Сенсационно вторую путёвку в турнир получил «Ланс». «Кроваво-золотые» всего на один балл отстали в таблице от парижского суперклуба. Правда, теперь летом команду, видимо, растащат, но всё же место в Лиге чемпионов никуда не денется.

Третье место довольно уверенно занял «Марсель». «Провансальцы» оторвались от «Ренна», но вот догнать дерзкий «Ланс» им оказалось не под силу. Теперь команду ждёт отбор в Лигу чемпионов.

Лига Европы и конференций

Четвёртая строчка в Лиге 1 давала право сыграть в Лиге Европы, а пятая – в Лиге конференций. Коллектив же, занявший шестое место, остался без еврокубков. Эти три места разыгрывались в последнем туре. Перед заключительной игрой у «Лилля» было 66 очков, а у «Монако» и «Ренна» - по 65. В заключительном туре монегаски уступили «Тулузе» и остались без еврокубков на будущий сезон. «Лилль», который был фаворитом в этом междусобойчике, не смог обыграть вылетевший «Труа», сравнял счёт за 18 минут до конца поединка. Этими неудачами воспользовался «Ренн», обыгравший «Брест».

В итоге в Лиге Европы сыграет «Ренн», а «Лиллю» досталось место в отборе в Лигу конференций. Александр Головин же с «Монако» будут смотреть еврокубки по телевизору.

Ещё одна путёвку в Лигу Европы была разыграна через Кубок Франции. Розыгрыш турнира был богатым на сенсации. До полуфинала добрался «Анси», который лишь прошлым летом сумел пробиться в Лигу 2. Правда, на этой стадии команда-сенсация уступила «Тулузе». В другом полуфинале встретились «Нант» и «Лион». Победу одержали первые, это притом что «канарейки» в этом сезоне едва не вылетели из Лиги 1. Правда, в финале никакой борьбы не получилось. «Тулуза» к 10-й минуте вела 2:0, а 31-й – 4:0. В итоге «фиалки» победили с результатом 5:1, завоевали кубок страны и сыграют в Лиге Европы. Отличный результат для команды, которая лишь по итогам сезона 2021/22 вернулась в элиту. Кстати, в Лиге 1 «Тулуза» заняла 13-е место.

Место Команда Очки 1 «ПСЖ» 85 2 «Ланс» 84 3 «Марсель» 73 4 «Ренн» 68 5 «Лилль» 67

Роман Андреев