Бурак Йилмаз завершил карьеру

Известный турецкий нападающий Бурак Йилмаз завершил футбольную карьеру. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Последним клубом турецкого форварда стала нидерландская «Фортуна», в которую он перешёл в прошлом году.

На протяжении игровой карьеры Йилмаз защищал цвета «Бешикташа», «Трабзонспора», «Галатасарая», китайского клуба «Бэйцзин Гоань» и «Лилля». Вместе с французском клубом Бурак неожиданно стал чемпионом Франции, опередив многолетнего гегемона «ПСЖ», а также привёл клуб к победе в Суперкубке страны.

При этом Йилмаз является многократным чемпионом Турции и обладателем многих национальных турецких трофеев. За сборную своей страны спортсмен провёл 77 игр, в которых отметился 31 голом.