Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Бурак Йилмаз завершил карьеру

06 Июня 2023 • 10:51 Комментировать
Труа
1:1
Лилль
окончен

Известный турецкий нападающий Бурак Йилмаз завершил футбольную карьеру. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Последним клубом турецкого форварда стала нидерландская «Фортуна», в которую он перешёл в прошлом году.

На протяжении игровой карьеры Йилмаз защищал цвета «Бешикташа», «Трабзонспора», «Галатасарая», китайского клуба «Бэйцзин Гоань» и «Лилля». Вместе с французском клубом Бурак неожиданно стал чемпионом Франции, опередив многолетнего гегемона «ПСЖ», а также привёл клуб к победе в Суперкубке страны.

При этом Йилмаз является многократным чемпионом Турции и обладателем многих национальных турецких трофеев. За сборную своей страны спортсмен провёл 77 игр, в которых отметился 31 голом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль Бурак Йилмаз
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
10:51 · Франция. Лига 1
Бурак Йилмаз завершил карьеру
09:28 · Франция. Лига 1
Сын Агуэро: «Месси слишком велик для «ПСЖ»
08:19 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» оформил два громких трансфера
08:06 · Франция. Лига 1
Мбаппе рассказал, кто победит в финале Лиги чемпионов
05:20 · Франция. Лига 1
Всего за пару часов после объявления об уходе Месси «ПСЖ» потерял более двух миллионов подписчиков 1
05 Июня
21:45 · Франция. Лига 1
Угарте прошёл медосмотр в «ПСЖ» слухи
20:00 · Италия. Серия А
Названы два футболиста, которые летом покинут «Ювентус» слухи
19:22 · Франция. Лига 1
Селюк: «Головин» — это средний игрок»
18:51 · Франция. Лига 1
Стало известно, сколько «ПСЖ» заплатит за Угарте слухи
15:50 · Франция. Лига 1
Жесть во Франции: Фанаты «Аяччо» на стадионе напали на семью мальчика, больного раком 1
15:07 · Испания. Ла Лига
Отец Месси встретился с президентом «Барселоны» 3
14:38 · Франция. Лига 1
Асенсио до конца дня может стать игроком «ПСЖ»
14:04 · Франция. Лига 1
Угарте сейчас проходит медосмотр перед трансфером в «ПСЖ»
13:52 · Испания. Ла Лига
Ла Лига одобрила план «Барселоны», возвращение Месси теперь возможно
13:51 · Испания. Ла Лига
«Сложно»: Президент «Барселоны» ответил на вопрос о возвращении Месси
Все новости
Рекомендуем