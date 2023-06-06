Сын Агуэро: «Месси слишком велик для «ПСЖ»

Бенжамин Агуэро, который является сыном бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, отреагировал на уход аргентинца Лионеля Месси из «ПСЖ».

«Он слишком велик для вас», - оставил Бенджамин комментарий под постом в социальных сетях французского топ-клуба.

Напомним, что Лионель защищал цвета «ПСЖ» с 2021 года. Он покинул парижский коллектив на правах свободного агента. В минувшем сезоне 34-летний форвард забил 16 голов и отдал 16 ассистов в 32 поединках чемпионата Франции.

Среди вариантов продолжения карьеры Месси называются «Барселона», «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».