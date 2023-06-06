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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе рассказал, кто победит в финале Лиги чемпионов

06 Июня 2023 • 08:06 Комментировать

Звезда «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался касательно предстоящего финального матча Лиги чемпионов, в котором встретятся миланский «Интер» и «Манчестер Сити».

«Это будет классный финал Лиги чемпионов. Я обязательно посмотрю этот матч. Склоняюсь к победе «Манчестер Сити», - передает слова 24-летнего нападающего Footmercato.

Решающий поединок еврокубка состоится на стадионе в Стамбуле (Турция) 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что «ПСЖ» неудачно выступил в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, вылетев на стадии 1/8 финала. Парижский гранд по сумме двух матчей проиграл мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе
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