Мбаппе рассказал, кто победит в финале Лиги чемпионов

Звезда «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался касательно предстоящего финального матча Лиги чемпионов, в котором встретятся миланский «Интер» и «Манчестер Сити».

«Это будет классный финал Лиги чемпионов. Я обязательно посмотрю этот матч. Склоняюсь к победе «Манчестер Сити», - передает слова 24-летнего нападающего Footmercato.

Решающий поединок еврокубка состоится на стадионе в Стамбуле (Турция) 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что «ПСЖ» неудачно выступил в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, вылетев на стадии 1/8 финала. Парижский гранд по сумме двух матчей проиграл мюнхенской «Баварии».