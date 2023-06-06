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Чемпионат Франции. Лига 1

Всего за пару часов после объявления об уходе Месси «ПСЖ» потерял более двух миллионов подписчиков

06 Июня 2023 • 05:20 Комментировать

Лионель Месси покидает «ПСЖ» после двух относительно неудачных сезонов - а вместе с ним клуб покидают и подписчики в социальных сетях. Буквально за несколько часов после  объявления о расставании социальная страница «ПСЖ» «похудела» с 70 миллионов подписчиков до 68 миллионов.

И теперь руководству клуба надо задуматься о том, как не потерять уже не подписчиков, а реального зрителя. Натужно взятое чемпионство во Франции вряд ли простимулирует покупать билеты и абонементы - в конце концов, титулы «ПСЖ» в стране стали уже тривиальной, наскучившей вещью. А ничего большего пока и нет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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