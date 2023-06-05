Селюк: «Головин» — это средний игрок»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Александр Головин звездой чемпионата Франции не стал. Топовый ли он футболист? Средний, хороший игрок. Его никто никуда не купил. Но ему там комфортно. Лучше сидеть в Монако без Лиги чемпионов, чем в Саратове», — приводит слова Селюка Legalbet.

Напомним, 27-летний хавбек выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и стал автором восьми ассистов. Контракт Головина с «монегасками» рассчитан до 2026 года.