Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Селюк: «Головин» — это средний игрок»

05 Июня 2023 • 19:22 Комментировать

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Александр Головин звездой чемпионата Франции не стал. Топовый ли он футболист? Средний, хороший игрок. Его никто никуда не купил. Но ему там комфортно. Лучше сидеть в Монако без Лиги чемпионов, чем в Саратове», — приводит слова Селюка Legalbet.

Напомним, 27-летний хавбек выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и стал автором восьми ассистов. Контракт Головина с «монегасками» рассчитан до 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Дмитрий Селюк Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
19:22 · Франция. Лига 1
Селюк: «Головин» — это средний игрок»
18:51 · Франция. Лига 1
Стало известно, сколько «ПСЖ» заплатит за Угарте слухи
15:50 · Франция. Лига 1
Жесть во Франции: Фанаты «Аяччо» на стадионе напали на семью мальчика, больного раком 1
15:07 · Испания. Ла Лига
Отец Месси встретился с президентом «Барселоны» 3
14:38 · Франция. Лига 1
Асенсио до конца дня может стать игроком «ПСЖ»
14:04 · Франция. Лига 1
Угарте сейчас проходит медосмотр перед трансфером в «ПСЖ»
13:52 · Испания. Ла Лига
Ла Лига одобрила план «Барселоны», возвращение Месси теперь возможно
13:51 · Испания. Ла Лига
«Сложно»: Президент «Барселоны» ответил на вопрос о возвращении Месси
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» помимо Макаллистера хочет купить ещё одного полузащитника, у клуба 3 варианта
11:19 · Франция. Лига 1
Угарте согласовал условия личного контракта с «ПСЖ»
09:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Милан» нацелились на французского нападающего
07:57 · Франция. Лига 1
Месси может перейти в новый клуб в течение 48 часов
07:42 · Франция. Лига 1
Мбаппе рассказал, чего ждёт от «ПСЖ» в новом сезоне
02:21 · Франция. Лига 1
Бензема и Рамос могут вновь стать одноклубниками слухи
01:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбыл из борьбы за Угарте, игрок близок к переходу в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем