Жесть во Франции: Фанаты «Аяччо» на стадионе напали на семью мальчика, больного раком

На выходных в чемпионате Франции проходили матчи последнего тура. В одном из них «Аяччо» принимал «Марсель». На гостевую игру был приглашён восьмилетний болельщик «Марселя» по имени Кензо, который болеет раком мозга. На пути к ложе, откуда должен был смотреть футбол мальчик, на семью напала группа примерно из 15 фанатов «Аяччо». Им не понравилось то, что на парня родители надели футболку «Марселя».

Как сообщает La Provence, разъярённые поклонники «Аяччо» отобрали у семьи футболки «Марселя» и сожгли их. Кензо был в шоке, о чём рассказала его мать.

«Аяччо» осудил поступок своих фанатов. Клуб пообещал установить личности хулиганов и заявить на них в полицию.