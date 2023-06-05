Асенсио до конца дня может стать игроком «ПСЖ»

Испанский полузащитник Марко Асенсио, покинувший мадридский «Реал», близок к переходу во французский «ПСЖ».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, сегодня, 5 июня, 27-летний игрок вместе со своим агентом прилетит в Париж для подписания контракта. Ранее в СМИ появилась новость, что трудовое соглашение Марко с французским грандом будет рассчитано до 2027 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 31 поединок, записав на свой счет девять забитых мячей и шесть результативных передач. За «королевский» клуб он выступал с 2015 года.