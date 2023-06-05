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Чемпионат Франции. Лига 1

Угарте сейчас проходит медосмотр перед трансфером в «ПСЖ»

05 Июня 2023 • 14:04 Комментировать

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте находится в шаге от перехода в «ПСЖ». Журналист Фабрицио Романо ранее сообщил, что все стороны полностью согласовали аспекты сделки.

Источник также сообщает, что Угарте прямо сейчас находится в Париже, где проходит медосмотр перед трансфером в новую команду. Отметим, что зарплата футболиста составит 10 миллионов евро в год.

Ранее «ПСЖ» выиграл борьбу за футболиста у лондонского «Челси», который предлагал Угарте всего 3,5 миллиона евро в год в качестве зарплаты. «Синие» теперь вынуждены рассмотреть другие варианты в полузащиту.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте
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