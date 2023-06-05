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Чемпионат Франции. Лига 1

Угарте согласовал условия личного контракта с «ПСЖ»

05 Июня 2023 • 11:19 Комментировать

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте согласовал условия личного контракта с «ПСЖ». По информации от журналиста Фабрицио Романо, уругваец будет зарабатывать в Париже 10 миллионов евро в год.

Ранее «ПСЖ» направил предложение футболисту в надежде на то, что тот передумает переходить в «Челси». Также французская команда предложила более солидную сумму компенсацию, чем представители «Челси».

Напомним, Угарте ранее склонялся к переезду на «Стэмфорд Бридж», но более выгодное финансовое предложение «ПСЖ» заставило его изменить мнение.

В этом сезоне провёл 31 матч в чемпионате Португалии, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте
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