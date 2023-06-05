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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси бросил «ПСЖ»: какие рекорды успел побить чемпион мира в футболке парижского клуба

05 Июня 2023 • 13:00 Комментировать

Лионель Месси покидает «Пари Сен-Жермен». В столице Франции аргентинец провёл всего два года, но успел отметиться рядом достижений. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о рекордах Месси в статусе футболиста «ПСЖ».

Вся карьера Лионеля Месси неразрывно связана с теми или иными рекордами. К счастью, не все были поставлены или побиты аргентинцем, всё же футбол – игра коллективная. Тем не менее Месси вписал и, видимо, продолжит вписывать своё имя в историю спорта. В составе «ПСЖ» он отметился целым рядом рекордов.

Мы сейчас не будем говорить о тех рекордах, которые Месси в статусе футболиста «ПСЖ» установил на чемпионате мира. Катарский турнир в этом смысле был богатым для аргентинца. У Месси теперь наибольшее количество матчей в истории мундиалей, рекорд по очкам по системе «гол+пас», по завоёванным «Золотым мячам» по итогам турнира и ещё много всего. Однако это скорее относится к сборной Аргентины, хотя в 2022 году Месси в неё отправился в качестве футболиста «ПСЖ». Однако интереснее поговорить о достижениях аргентинца на клубном уровне.

В предпоследнем туре нынешнего чемпионата Франции Месси поразил ворота «Страсбура». Для аргентинца этот гол стал 496-м в рамках топ-5 чемпионатов. Это новый рекорд. Ранее 495 мячей в сильнейших лигах Европы успел забить, естественно, Криштиану Роналду. В извечном споре поклонников этих двух футболистов любители португальца отметят, что аргентинец забил 22 гола во Франции, где турнир слабее, чем в Англии, Италии и Испании. Однако поклонники Месси могут заметить, что южноамериканцу потребовалось на это достижение 577 матчей, в то время как Роналду – 626.

Ещё в апреле Месси обошёл Роналду в другом рейтинге бомбардиров, установив новый рекорд. Речь идёт о звании лучшего бомбардира в истории европейского футбола. По данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), гол в ворота «Ниццы» 8 апреля стал для аргентинца 702-м на полях Старого Света. После этого Месси успел отличиться ещё дважды, улучшив свой результат. На втором месте идёт Роналду с показателем в 701 гол, и тут уже скидка на Францию не может считаться, потому что для португальца учитываются его точные удары ещё в лиссабонском «Спортинге». Кстати, по данным IFFHS, в Европе более 500 мячей забивали всего лишь тринадцать футболистов, среди которых Ференц Пушкаш, Герд Мюллер и Уве Зеелер. Из наших же современников кроме Месси и Роналду в этот список входит Роберт Левандовски.

До этого в марте в поединке против «Нанта» Месси открыл счёт и достиг отметки в 1000 очков по системе «гол+пас» в рамках клубных турниров. По данным официальной статистики, аргентинец стал первым футболистом в истории, которому покорился подобный результат. Хотя к этому достижению надо отнестись с некоторым скепсисом, учитывая, что раньше, особенно в Южной Америке, за статистикой следили не так пристально. В конце концов всем известно, что Пеле забил более 1000 голов за карьеру, но эта цифра включает в себя товарищеские матчи. Сказать же, сколько у бразильца результативных очков в официальных матчах просто невозможно.

Также нет полной уверенности в том, побил ли Месси рекорд Дани Алвеса по количеству завоёванных трофеев, или нет. После победы в чемпионате Франции этого сезона у аргентинца стало 43 трофея. За счёт того, что Месси всю карьеру провёл в Европе, в этом сомнений нет. Основным конкурентом аргентинца в количестве выигранных турниров является Дани Алвес. По разным данным, у него от 42 до 46 различных титулов. Даже бразильские СМИ не могут найти единого подхода, как относиться к успехам в Кубке Нордесте, чемпионате штата Баия и Суперкубке Франции, в которых защитник не выходил на поле.

Есть на счету Месси в составе «ПСЖ» и рекорды меньшей важности. 26 октября 2022 года аргентинец в матче Лиги чемпионов против «Маккаби» оформил дубль и сделал две результативные передачи. На тот момент Месси было 35 лет и 123 дня, таким образом, аргентинец стал самым «старым» футболистом с таким результатом. Кроме того, в том поединке он забил 23-й мяч в рамках Лиги чемпионов из-за пределов штрафной, что также стало новым рекордом турнира.

Установил Месси и местный рекорд для Франции, который, конечно, не выглядит столь впечатляющим, но всё же достижение. В матче 32-го тура нынешнего розыгрыша Лиги 1 аргентинец сделал 15-ю голевую передачу за сезон. Никто в XXI веке в чемпионате Франции не достигал этого результата так быстро. При этом Месси к тому моменту принял участие всего в 27 матчах, что делает его достижение ещё более заметным.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Лига 1
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